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Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
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РИА Новости

Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы

15:15 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Изменять формат трехсторонней контактной группы по Донбассу без согласования со всеми участниками невозможно, однако без учета позиций самопровозглашенных республик решение текущих вопросов будет весьма сложным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что к трехсторонним переговорам должны присоединиться переселенцы с Донбасса, которые также представляют регион.
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"Есть трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но изменять формат без согласования всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать. И конечно же, скажем так, большая часть вопросов, которые вчера обсуждались, это были вопросы, которые также непосредственно касаются позиции самопровозглашенных республик. И конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное - без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное", - прокомментировал Песков предложение Зеленского по просьбе журналистов.
Песков также напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно повторял о своем несогласии с формулировкой Зеленского "оккупированный Донбасс".
"В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку, то есть, "как вы говорите, оккупированные территории, с чем мы не соглашаемся". То есть, в данном случае все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой. Но, тем не менее, эта формулировка используется украинскими визави. Поэтому на переговорах эта ситуация рабочая. Но от своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить", - отметил Песков.
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"Нормандский" саммит в ПарижеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
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