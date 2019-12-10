Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Изменять формат трехсторонней контактной группы по Донбассу без согласования со всеми участниками невозможно, однако без учета позиций самопровозглашенных республик решение текущих вопросов будет весьма сложным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но изменять формат без согласования всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать. И конечно же, скажем так, большая часть вопросов, которые вчера обсуждались, это были вопросы, которые также непосредственно касаются позиции самопровозглашенных республик. И конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное - без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное", - прокомментировал Песков предложение Зеленского по просьбе журналистов.

Песков также напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно повторял о своем несогласии с формулировкой Зеленского "оккупированный Донбасс".