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В повестке Кремля нет вопроса о выходном 31 декабря, заявил Песков
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РИА Новости

В повестке Кремля нет вопроса о выходном 31 декабря, заявил Песков

15:14 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПраздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я оставляю без комментария ваш вопрос. Это сейчас не тот вопрос, который у нас на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле инициативу глав субъектов сделать последний день в году выходным.
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Ранее представитель областного правительства сообщил РИА Новости, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря. До этого сообщалось, что последний день в году станет выходным в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.
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