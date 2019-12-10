В повестке Кремля нет вопроса о выходном 31 декабря, заявил Песков

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я оставляю без комментария ваш вопрос. Это сейчас не тот вопрос, который у нас на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле инициативу глав субъектов сделать последний день в году выходным.
24 июля 2018, 10:00Календарь праздничных дней в 2019 году
Ранее представитель областного правительства сообщил РИА Новости, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря. До этого сообщалось, что последний день в году станет выходным в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.