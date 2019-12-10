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Путин примет участие в торжественном приеме ко Дню Героев Отечества
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РИА Новости

Путин примет участие в торжественном приеме ко Дню Героев Отечества

15:14 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером примет участие в традиционном ежегодном торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вечером глава Российского государства примет участие в традиционном ежегодном торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества. На приём в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении.
Традиция ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возобновлена в 2013 году.
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