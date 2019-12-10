Путин примет участие в торжественном приеме ко Дню Героев Отечества

"Вечером глава Российского государства примет участие в традиционном ежегодном торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества. На приём в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении.