Путин примет участие в торжественном приеме ко Дню Героев Отечества

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером примет участие в традиционном ежегодном торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вечером глава Российского государства примет участие в традиционном ежегодном торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества. На приём в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении.
Традиция ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возобновлена в 2013 году.