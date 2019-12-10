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Пушков оценил возможность договора по транзиту газа с Украиной
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РИА Новости

Пушков оценил возможность договора по транзиту газа с Украиной

15:10 10.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заключение договора РФ и Украины по транзиту газа возможно, в ходе саммита "нормандской четверки" удалось уменьшить число разногласий по этому вопросу, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В понедельник в Париже состоялась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину. Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос удалось разблокировать, и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - Украина согласна получить ее газом.
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"Я могу допустить, что зона разногласий (в ходе саммита в Париже - ред.) сузилась очень сильно... Я на сегодняшний момент не стал бы предсказывать гарантированное заключение договора, хотя, как мне кажется, логика событий подталкивает в сторону того, чтобы это соглашение заключить", - сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, переговоры могут перенестись на январь 2020 года, но при этом Пушков отметил, что и Украина, и Россия заинтересованы в заключении договора.
"Думаю, что политические итоги (саммита), может быть, окажут позитивное воздействие" - заключил Пушков.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной
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"Нормандская четверка"ЕврокомиссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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