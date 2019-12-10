Пушков оценил возможность договора по транзиту газа с Украиной

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заключение договора РФ и Заключение договора РФ и Украины по транзиту газа возможно, в ходе саммита " нормандской четверки " удалось уменьшить число разногласий по этому вопросу, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

В понедельник в Париже состоялась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину. Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос удалось разблокировать, и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - Украина согласна получить ее газом.

"Я могу допустить, что зона разногласий (в ходе саммита в Париже - ред.) сузилась очень сильно... Я на сегодняшний момент не стал бы предсказывать гарантированное заключение договора, хотя, как мне кажется, логика событий подталкивает в сторону того, чтобы это соглашение заключить", - сказал Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, переговоры могут перенестись на январь 2020 года, но при этом Пушков отметил, что и Украина, и Россия заинтересованы в заключении договора.

"Думаю, что политические итоги (саммита), может быть, окажут позитивное воздействие" - заключил Пушков.