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В московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки
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РИА Новости

В московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки

15:10 10.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства убийства молодой девушки, тело которой нашли в квартире на юго-западе Москвы завернутым в одеяло, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Днем 10 декабря 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова, обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. Следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.
Она добавила, что уголовное дело возбуждено об убийстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 декабря, 18:49
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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