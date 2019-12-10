В московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства убийства молодой девушки, тело которой нашли в квартире на юго-западе Москвы завернутым в одеяло, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Днем 10 декабря 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова, обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. Следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.
Она добавила, что уголовное дело возбуждено об убийстве.