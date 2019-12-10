В московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки

"Днем 10 декабря 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова, обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. Следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.