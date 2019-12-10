Блумберг считает, что для решения проблем климата нужен здравый смысл

МАДРИД, 10 дек – РИА Новости. Борьба с климатическими изменениями, переход на более чистое производство выгодно бизнесу, заявил на международной климатической конференции COP25 в Мадриде миллиардер Борьба с климатическими изменениями, переход на более чистое производство выгодно бизнесу, заявил на международной климатической конференции COP25 в Мадриде миллиардер Майкл Блумберг

"Климатическим изменениям нужно не чудо, не большие инвестиции, а только лидерство и здравый смысл. Мы должны работать ради более здорового мира и будущих поколений", - заявил Блумбрег, бывший спецпосланник генсека ООН по климату, недавно вступивший в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США.

При этом Блумберг призвал руководителей крупных промышленных компаний пересматривать ныне существующие модели и бороться с климатическими изменениями, чтобы "снизить риски". По его словам, "инвестиции в борьбу с климатическими изменениям приводят к отдаче и приносят прибыль; есть экономические интересы". "Возобновляемые источники энергии создают множество рабочих мест", - сказал он.

"Когда Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения, Bloomberg Philantropies принял решение действовать", - заявил бывший мэр Нью-Йорка. Блумберг в апреле выделил через свой фонд Bloomberg Philanthropies 4,5 миллиона долларов на уплату взноса со стороны США по Парижскому соглашению по климату.

США 4 ноября, в третью годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, направили официальное уведомление в ООН о запуске процесса выхода из него. На встрече в испанской столице США представляет делегация из пятнадцати конгрессменов и сенаторов во главе со спикером палаты представителей демократом Нэнси Пелоси