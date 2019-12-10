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Блумберг считает, что для решения проблем климата нужен здравый смысл
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РИА Новости

Блумберг считает, что для решения проблем климата нужен здравый смысл

15:09 10.12.2019
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© AP Photo / Thibault CamusМайкл Блумберг
Майкл Блумберг
© AP Photo / Thibault Camus
Майкл Блумберг. Архивное фото
МАДРИД, 10 дек – РИА Новости. Борьба с климатическими изменениями, переход на более чистое производство выгодно бизнесу, заявил на международной климатической конференции COP25 в Мадриде миллиардер Майкл Блумберг.
"Климатическим изменениям нужно не чудо, не большие инвестиции, а только лидерство и здравый смысл. Мы должны работать ради более здорового мира и будущих поколений", - заявил Блумбрег, бывший спецпосланник генсека ООН по климату, недавно вступивший в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США.
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При этом Блумберг призвал руководителей крупных промышленных компаний пересматривать ныне существующие модели и бороться с климатическими изменениями, чтобы "снизить риски". По его словам, "инвестиции в борьбу с климатическими изменениям приводят к отдаче и приносят прибыль; есть экономические интересы". "Возобновляемые источники энергии создают множество рабочих мест", - сказал он.
"Когда Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения, Bloomberg Philantropies принял решение действовать", - заявил бывший мэр Нью-Йорка. Блумберг в апреле выделил через свой фонд Bloomberg Philanthropies 4,5 миллиона долларов на уплату взноса со стороны США по Парижскому соглашению по климату.
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Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
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