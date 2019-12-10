Путин и Зеленский кратко пообщались в Париже тет-а-тет

"У них была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент (Франции Эммануэль) Макрон вошел и пригласил их на продолжение "нормандского формата", - рассказал Песков.