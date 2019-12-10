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Путин и Зеленский кратко пообщались в Париже тет-а-тет
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РИА Новости

Путин и Зеленский кратко пообщались в Париже тет-а-тет

15:06 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в Париже кратко побеседовали один на один, обсудили вопросы двусторонних отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У них была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент (Франции Эммануэль) Макрон вошел и пригласил их на продолжение "нормандского формата", - рассказал Песков.
По его словам, президенты обсуждали "вопросы двусторонних отношений".
Встреча прошла 9 декабря в Париже. Ранее сообщалось о переговорах президентов с участием делегаций.
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