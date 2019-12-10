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Туризм
2019-12-10T23:18+0300
https://ria.ru/20191210/1562216240.html
Эксперты рассказали, как вырастут цены на авиабилеты в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/154935/94/1549359449_21:463:2838:2048_1036x0_80_0_0_1f7e31a3a7a82d0e2a47fefa381b8bc0.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как вырастут цены на авиабилеты в 2020 году

23:18 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты по России увеличится в первом квартале 2020 года на 6,5 процентов (с 11 480 рублей до 12 231 рубля ) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, перелеты за границу подорожают на пять процентов (с 25 132 рублей до 26 353 рублей), сообщает Туту.ру
Сервис путешествий проанализировал все оформленные авиабилеты при перелете экономклассом с датой путешествия с 1 января по 31 марта 2020 года. Данные сравнивались с этим же периодом годом ранее.
По информации сервиса, на 13 процентов подорожают билеты из Москвы в Сочи, на девять процентов – в Симферополь. Больше всего, по данным экспертов, увеличатся в цене билеты из Москвы в Новосибирск – на 38 процентов. А вот стоимость перелета в Калининград уменьшится на 12 процентов.
Среди заграничных направлений более всего подорожал маршрут Москва – Рим, средний чек увеличился на 20 процентов. На 14 процентов повысилась стоимость перелетов в Дубай, Ташкент и Париж. Но подешевели билеты в Минск, Бангкок и Стамбул.
Авиабилеты и паспорта
Вчера, 10:37Туризм
СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году
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ТуризмДубайТуризмтуристыавиабилетыНовости - ТуризмМоскваТашкентНовосибирскСимферопольРимБангкокСочиМинскСтамбулПарижКалининград
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