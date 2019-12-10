Эксперты рассказали, как вырастут цены на авиабилеты в 2020 году

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты по России увеличится в первом квартале 2020 года на 6,5 процентов (с 11 480 рублей до 12 231 рубля ) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, перелеты за границу подорожают на пять процентов (с 25 132 рублей до 26 353 рублей), сообщает Туту.ру

Сервис путешествий проанализировал все оформленные авиабилеты при перелете экономклассом с датой путешествия с 1 января по 31 марта 2020 года. Данные сравнивались с этим же периодом годом ранее.

По информации сервиса, на 13 процентов подорожают билеты из Москвы в Сочи, на девять процентов – в Симферополь. Больше всего, по данным экспертов, увеличатся в цене билеты из Москвы в Новосибирск – на 38 процентов. А вот стоимость перелета в Калининград уменьшится на 12 процентов.