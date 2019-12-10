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В Кремле прокомментировали знакомство Путина и Зеленского
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали знакомство Путина и Зеленского

15:04 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что первое знакомство президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского станет хорошим началом конструктивного общения для решения проблем, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. На его полях состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Президент Украины оценил переговоры с Путиным, отметив, что "пока ничья". В целом он охарактеризовал переговоры с российским лидером как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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"Вчера состоялась достаточно конструктивная беседа - это было первое знакомство двух президентов, и это было деловое общение, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов. Мы надеемся, что эта беседа стала хорошим продолжением того знакомства телефонного, которое имело место, и что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом в плане двустороннего сотрудничества, двустороннего взаимоотношения для начала, так и урегулирования на Юго-Востоке", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что пока о большей оценке встречи говорить нельзя, потому что многое зависит от выполнения тех обязательств каждой страны. При этом Песков подчеркнул, что "Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит", в свою очередь, высоко оценивая аналогичный подход со стороны своих собеседников.
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"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
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