В Кремле прокомментировали знакомство Путина и Зеленского

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что первое знакомство президентов России и Украины В Кремле надеются, что первое знакомство президентов России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского станет хорошим началом конструктивного общения для решения проблем, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. На его полях состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Президент Украины оценил переговоры с Путиным, отметив, что "пока ничья". В целом он охарактеризовал переговоры с российским лидером как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.

"Вчера состоялась достаточно конструктивная беседа - это было первое знакомство двух президентов, и это было деловое общение, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов. Мы надеемся, что эта беседа стала хорошим продолжением того знакомства телефонного, которое имело место, и что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом в плане двустороннего сотрудничества, двустороннего взаимоотношения для начала, так и урегулирования на Юго-Востоке", - сказал Песков.