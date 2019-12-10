Кадыров оценил инициативу об изъятии автомобилей у пьяных водителей

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров одобряет инициативу МВД РФ о конфискации автомобиля за повторное управление в пьяном виде и считает, что пьяный водитель подобен террористу.

Ранее МВД РФ на заседании Госсовета выступило с инициативой изымать транспортные средства за повторное управление в состоянии опьянения. В марте и апреле министерство направляло соответствующие предложения в правительство.

"Я неоднократно говорил, что пьяный водитель подобен террористу. Он осознанно потребляет алкоголь, зная, что сядет за руль и поставит под угрозу жизни людей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ежедневно по вине нетрезвых водителей в разных городах страны гибнут люди.

"Считаю очень правильной инициативу МВД РФ об изъятии машин у таких водителей при повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде", - добавил Кадыров.