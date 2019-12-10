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Кадыров оценил инициативу об изъятии автомобилей у пьяных водителей
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РИА Новости

Кадыров оценил инициативу об изъятии автомобилей у пьяных водителей

15:00 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров одобряет инициативу МВД РФ о конфискации автомобиля за повторное управление в пьяном виде и считает, что пьяный водитель подобен террористу.
Ранее МВД РФ на заседании Госсовета выступило с инициативой изымать транспортные средства за повторное управление в состоянии опьянения. В марте и апреле министерство направляло соответствующие предложения в правительство.

"Я неоднократно говорил, что пьяный водитель подобен террористу. Он осознанно потребляет алкоголь, зная, что сядет за руль и поставит под угрозу жизни людей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ежедневно по вине нетрезвых водителей в разных городах страны гибнут люди.
"Считаю очень правильной инициативу МВД РФ об изъятии машин у таких водителей при повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде", - добавил Кадыров.
Тем, кто считает меру слишком суровой, глава Чечни посоветовал прочитать недельную сводку ДТП в России.
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МВД РФРамзан КадыровМоскваЧечняРоссияОбщество
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