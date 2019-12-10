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Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

14:58 10.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
УФА, 10 дек – РИА Новости. Двухлетний ребенок, который 5 дней провел в квартире возле тела умершей от пневмонии матери, имеет низкий вес и находится в реанимации на инфузионной терапии, сообщил журналистам министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.
"Ребенок в реанимации инфекционного отделения больницы, состояние оценивается как средней степени тяжести. Он находится на инфузионной терапии. Признаков простуды у него нет, основная проблема сейчас - это пониженное питание ребенка. Ребенок весит 10 килограммов, это не соответствует его возрасту, ему 2 года 9 месяцев, вес должен быть около 14 килограммов. Сейчас питание организма идет через систему, через растворы, таким образом поддерживаем его состояние здоровья", - пояснил министр.
Он отметил, что тактика лечения и реабилитации малыша будет определена после полного обследования его организма. "Сейчас проводятся анализы, чтобы определить наличие инфекционных заболеваний. Учитывая динамику, надеемся в течение 2-3 дней переведем его в республиканскую детскую больницу. Для лечения все необходимые лекарства и ресурсы имеются", - сказал Щербак.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов после гибели жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, и ее двухлетнего сына - его успели спасти.
Власти Удмуртии сообщали, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.
Айгуль Фазыйлова
15 ноября, 12:49
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
200501
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Георгий ЩербакАлександр БречаловУфаМожгаИжевскПроисшествия
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