Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

"Ребенок в реанимации инфекционного отделения больницы, состояние оценивается как средней степени тяжести. Он находится на инфузионной терапии. Признаков простуды у него нет, основная проблема сейчас - это пониженное питание ребенка. Ребенок весит 10 килограммов, это не соответствует его возрасту, ему 2 года 9 месяцев, вес должен быть около 14 килограммов. Сейчас питание организма идет через систему, через растворы, таким образом поддерживаем его состояние здоровья", - пояснил министр.

Он отметил, что тактика лечения и реабилитации малыша будет определена после полного обследования его организма. "Сейчас проводятся анализы, чтобы определить наличие инфекционных заболеваний. Учитывая динамику, надеемся в течение 2-3 дней переведем его в республиканскую детскую больницу. Для лечения все необходимые лекарства и ресурсы имеются", - сказал Щербак.

Власти Удмуртии сообщали, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.