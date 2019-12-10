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ДНР готова предпринять шаги для увеличения числа КПП в Донбассе
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РИА Новости

ДНР готова предпринять шаги для увеличения числа КПП в Донбассе

14:58 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поддерживает инициативу увеличения числа контрольно-пропускных пунктов через линию соприкосновения в Донбассе и готов предпринять все необходимые для этого шаги.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" обратил внимание на необходимость увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также "создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне". Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
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"То, что прозвучала инициатива из уст президента Российской Федерации - это гуманитарная ситуация на линии соприкосновения, в плане увеличения контрольно-пропускных пунктов. Это нужно. Это, конечно же, упрощение процедуры перехода, это действительно важно. Это тот момент, который позволит упростить жизнь людям, которые вынуждены пересекать линию соприкосновения... Этих людей достаточно большое количество, и им нужно сделать жизнь проще. Всецело поддерживаем, конечно, со своей стороны предпримем все необходимые шаги" , - сказал Пушилин журналистам.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинВ мире
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