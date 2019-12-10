ДНР готова предпринять шаги для увеличения числа КПП в Донбассе

"То, что прозвучала инициатива из уст президента Российской Федерации - это гуманитарная ситуация на линии соприкосновения, в плане увеличения контрольно-пропускных пунктов. Это нужно. Это, конечно же, упрощение процедуры перехода, это действительно важно. Это тот момент, который позволит упростить жизнь людям, которые вынуждены пересекать линию соприкосновения... Этих людей достаточно большое количество, и им нужно сделать жизнь проще. Всецело поддерживаем, конечно, со своей стороны предпримем все необходимые шаги" , - сказал Пушилин журналистам.