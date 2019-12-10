Путин выразил соболезнования родным Лужкова

Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим "градоначальником" столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России", - говорится в телеграмме.