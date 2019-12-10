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Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
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РИА Новости

Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины

14:54 10.12.2019 (обновлено: 17:33 10.12.2019)
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© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Москва и Киев по итогам встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не смогли выйти на окончательные договоренности по вопросу газа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны. <...> Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", — сказал он.

Как отметил Песков, стороны договорились, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат переговоры.
"У них (Путина и Зеленского. — Прим. ред.) была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил их на продолжение "нормандского формата", — добавил пресс-секретарь.
Тем не менее Москва надеется, что первая встреча Путина и Зеленского станет началом конструктивного общения, подчеркнул Песков.
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Встреча в Париже

"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
Зеленский отметил, что встреча с Путиным была преимущественно посвящена теме транзита российского газа на Украину и он считает высокой вероятность продлить контракт сроком на десять лет с 1 января. По его словам, вопрос "удалось разблокировать".
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Путин, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что российский газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.

Ситуация с контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце года. Москва настаивает на том, что новый договор может быть подписан при условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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28667149937
Обсудить 76
"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ни каких уступок по газу Украине.
10 декабря, 15:05
Вячеслав Гаджиев
20310005
Украинская позиция с дровами очень перспективная... Пожелаем им оставаться в ней же ) России будет только полезнее, подальше от этих жуликов.
10 декабря, 15:07
Дмитрий Широков
16760006
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