В Кремле ориентируются на встречу Путина с Лукашенко 20 декабря

"Сейчас пока четких планов нет, есть договоренность двух президентов, что продолжат работу министерства соответствующие – с нашей стороны (глава Минэкономразвития РФ Максим) Орешкин и его белорусский визави, если нужно пообщаются и главы правительств с тем, чтобы 20 (декабря) президенты могли встретиться и финализировать те вопросы, по которым работа еще не была завершена к недавней встречи в Сочи. Поэтому сначала нужно дождаться 20 числа, пока ориентируемся на 20 число", - сказал Песков журналистам.