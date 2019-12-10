РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T14:53+0300
https://ria.ru/20191210/1562215179.html
В Кремле ориентируются на встречу Путина с Лукашенко 20 декабря
https://cdn22.img.ria.ru/images/156209/90/1562099039_0:142:2955:1805_1036x0_80_0_0_d1e606fd6877fbfc18f423b951f4666c.jpg
РИА Новости

В Кремле ориентируются на встречу Путина с Лукашенко 20 декабря

14:53 10.12.2019
239
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас пока четких планов нет, есть договоренность двух президентов, что продолжат работу министерства соответствующие – с нашей стороны (глава Минэкономразвития РФ Максим) Орешкин и его белорусский визави, если нужно пообщаются и главы правительств с тем, чтобы 20 (декабря) президенты могли встретиться и финализировать те вопросы, по которым работа еще не была завершена к недавней встречи в Сочи. Поэтому сначала нужно дождаться 20 числа, пока ориентируемся на 20 число", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что встреча планируется в Санкт-Петербурге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
5 декабря, 14:14Союзное государство
Лукашенко удивился резкому всплеску в России интереса к интеграции
610102
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСочиБелоруссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия
Встреча лидеров нормандской четверки
В Кремле прокомментировали знакомство Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и бывший мэр Москвы Юрий Лужков
У Путина с Лужковым были теплые отношения, сообщил Песков
Рабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию
Лукашенко обсудил с Медведевым интеграционную повестку двух стран
Мексика
Мексика направит запрос об экстрадиции задержанного в США экс-министра
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Путин пригласил главу Аргентины в Россию
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН
Деревянные дома в Сыктывкаре
Депутаты выбрали нового мэра Сыктывкара
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Путин и Зеленский кратко пообщались в Париже тет-а-тет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров о времени своего визита в США: то санкции, то импичмент
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Володин: Жириновский зародил конкуренцию внутри российской партсистемы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с правительством развитие региональных авиаперевозок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния