Назван продукт, снижающий уровень холестерина в крови

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Исследователи из Университета Таиба в Медине (Саудовская Аравия) и Университета Бенхи (Египет) выяснили, что употребление экстракта из семян овса снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Об этом сообщил портал Исследователи из Университета Таиба в Медине (Саудовская Аравия) и Университета Бенхи (Египет) выяснили, что употребление экстракта из семян овса снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Об этом сообщил портал Health News

Исследователи провели опыт на мышах, которых они умышленно кормили пищей с высоким содержанием жиров. Это вызвало у подопытных грызунов гиперлипидемию — нарушение липидного обмена, связанное с повышением концентрации плохого (липопротеинов низкой плотности) и снижением хорошего (высокой плотности) холестерина.

Избыток холестерина может откладываться на стенках сосудов и препятствовать нормальному кровотоку. Такое нарушение считается одним из основных факторов риска сердечного приступа или инсульта. Кроме того, гиперлипидемия приводит к накоплению жира в печени, что наносит ей непоправимый урон, отмечают ученые.