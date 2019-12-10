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Назван продукт, снижающий уровень холестерина в крови
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РИА Новости

Назван продукт, снижающий уровень холестерина в крови

14:44 10.12.2019 (обновлено: 15:30 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Исследователи из Университета Таиба в Медине (Саудовская Аравия) и Университета Бенхи (Египет) выяснили, что употребление экстракта из семян овса снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Об этом сообщил портал Health News.
Исследователи провели опыт на мышах, которых они умышленно кормили пищей с высоким содержанием жиров. Это вызвало у подопытных грызунов гиперлипидемию — нарушение липидного обмена, связанное с повышением концентрации плохого (липопротеинов низкой плотности) и снижением хорошего (высокой плотности) холестерина.
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Избыток холестерина может откладываться на стенках сосудов и препятствовать нормальному кровотоку. Такое нарушение считается одним из основных факторов риска сердечного приступа или инсульта. Кроме того, гиперлипидемия приводит к накоплению жира в печени, что наносит ей непоправимый урон, отмечают ученые.
В ходе исследования выяснилось, что употребление семян овса снижало уровень липидов в крови мышей. Кроме того, этот экстракт приводил в норму функции печени, подорванные диетой с высоким содержанием жиров.
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31 октября, 18:56РИА Наука
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