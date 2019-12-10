Медведев заявил, что работа над СПИК 2.0 подходит к концу

ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Работа над нормативной базой нового специнвестконтракта (СПИК 2.0) подходит к концу, заявил премьер-министр РФ Работа над нормативной базой нового специнвестконтракта (СПИК 2.0) подходит к концу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

"Сейчас завершаются документы, которые нужны для начала его работы, подзаконные", - сказал он.

Медведев уточнил, что часть законов уже была принята в этом году.

"В этом году механизм был доработан, были приняты законы, которые позволяют внедрять новый вариант этого специнвестконтракта или как его иногда называют СПИК 2.0", - сказал глава кабмина.

Председатель правительства РФ отметил, что новый контракт гарантирует инвесторам особые условия для вложения в высокотехнологичные проекты, а также исключает входной порог по минимальному объему инвестиций и позволяет вкладываться на долгие сроки, 15-20 лет.