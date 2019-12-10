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Медведев заявил, что работа над СПИК 2.0 подходит к концу
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РИА Новости

Медведев заявил, что работа над СПИК 2.0 подходит к концу

14:43 10.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Работа над нормативной базой нового специнвестконтракта (СПИК 2.0) подходит к концу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению.
"Сейчас завершаются документы, которые нужны для начала его работы, подзаконные", - сказал он.
Медведев уточнил, что часть законов уже была принята в этом году.
"В этом году механизм был доработан, были приняты законы, которые позволяют внедрять новый вариант этого специнвестконтракта или как его иногда называют СПИК 2.0", - сказал глава кабмина.
Председатель правительства РФ отметил, что новый контракт гарантирует инвесторам особые условия для вложения в высокотехнологичные проекты, а также исключает входной порог по минимальному объему инвестиций и позволяет вкладываться на долгие сроки, 15-20 лет.
СПИК 2.0 заработает в первом квартале 2020 года, сообщал в конце ноября замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
26 ноября, 15:18Теплоснабжение
Минпромторг: СПИК 2.0 может заработать в первом квартале 2020 года
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Василий ОсьмаковДмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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