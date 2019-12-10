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К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций
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РИА Новости

К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций

14:37 10.12.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanИракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. Архивное фото
ДАМАСК, 10 дек – РИА Новости. Демонстранты из южных провинций Ирака прибывают во вторник в Багдад, чтобы присоединиться к акциям протеста на площади Тахрир в центре города, протестующие не намерены предпринимать попыток штурмовать "зеленую зону" во избежание новых жертв, передает иракское новостное агентство Shafaq.
Демонстранты в столице отказываются прекращать акции протеста вплоть до окончательного выполнения всех своих требований, включая реформы избирательного законодательства и смену правительства.
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В демонстрации на площади Тахрир во вторник участвуют жители провинций Майсан и Бабиль, а также Ди-Кар, Дивания и Кербела, откуда в столицу выехали десятки автобусов с желающими поддержать демонстрантов в центре иракской столицы, передает агентство со ссылкой на данные активистов. Активисты также подтвердили, что на этот раз протестующие не будут предпринимать попыток пересечь мост Джумхурия и проникнуть на территорию "зеленой зоны", где находится комплекс правительственных учреждений и иностранные посольства. Протестующие соорудили "живой щит", преграждающий пост к мосту и доступ к "зеленой зоне" со стороны площади.
Предыдущие попытки штурма демонстрантами "зеленой зоны" привели к ожесточенным столкновениям с сотрудниками служб безопасности, в результате которых число погибших и раненых исчислялось сотнями.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч.
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