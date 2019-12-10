К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций

В демонстрации на площади Тахрир во вторник участвуют жители провинций Майсан и Бабиль, а также Ди-Кар, Дивания и Кербела, откуда в столицу выехали десятки автобусов с желающими поддержать демонстрантов в центре иракской столицы, передает агентство со ссылкой на данные активистов. Активисты также подтвердили, что на этот раз протестующие не будут предпринимать попыток пересечь мост Джумхурия и проникнуть на территорию "зеленой зоны", где находится комплекс правительственных учреждений и иностранные посольства. Протестующие соорудили "живой щит", преграждающий пост к мосту и доступ к "зеленой зоне" со стороны площади.