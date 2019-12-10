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Новое оружие России
2019-12-10T18:52+0300
https://ria.ru/20191210/1562214476.html
"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4
https://cdn25.img.ria.ru/images/156221/41/1562214195_205:0:1707:845_1036x0_80_0_0_e1d1b3cccb12e01e4bd573ed24dab5f0.png
РИА Новости

"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4

14:36 10.12.2019 (обновлено: 18:52 10.12.2019)
28170
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Концерн "Калашников" провел сравнительные тесты своей разработки АК-12 и американской винтовки М4, видео опубликовали на сайте Kalashnikov.media.
В ролике эксперт проверяет, насколько удобен и эффективен каждый из образцов. В частности, сначала в условиях тира сравнили отдачу, скорость стрельбы после снятия с предохранителя, удобство смены магазина.
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По этим параметрам оба образца показали примерно одинаковые результаты, однако эксперт предупредил, что в реальном бою все может быть иначе.
После тира оружие испытали в условиях, приближенных к реальности. Автоматы намочили и на полчаса уронили в густой снег при температуре около минус шести градусов по Цельсию.
АК-12 успешно произвел несколько выстрелов, а у М4 замерз затвор, и стрелку пришлось стучать винтовкой по столу, чтобы зарядить ее. Не получилось и с первой попытки отстегнуть магазин — он примерз. Сменный магазин не удалось зафиксировать, так как кнопка для его фиксации замерзла и не нажималась.
В конце видеоролика эксперт концерна проверил кучность стрельбы обоих представленных образцов. Она оказалась схожей.
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АК-12 калибра 5,45 миллиметра концерн "Калашников" разработал в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных. Автомат приняли на вооружение в конце прошлого года. АК-12 позиционируют как новую платформу, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского.
M4 — автоматический карабин калибра 5,56 миллиметра, созданный в США на основе М16А2. Автомат предназначен для экипажей боевых машин и расчетов вооружения и военной техники. Кроме того, карабин используют все подразделения Сил специальных операций США.
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46337994316
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Новое оружие РоссииАК-12РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Нашли с чем новейшее оружие сравнивать... М4 1991 года выпуска и АК-12 2012 года... А что не H&K или Schmeisser не взяли для сравнения?
10 декабря, 16:04
X- Six
59510064
Российское - значит не превзойдённое!!!!!!!
10 декабря, 14:38
Стас Титов
492800044
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