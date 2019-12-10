"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4

В ролике эксперт проверяет, насколько удобен и эффективен каждый из образцов. В частности, сначала в условиях тира сравнили отдачу, скорость стрельбы после снятия с предохранителя, удобство смены магазина.

По этим параметрам оба образца показали примерно одинаковые результаты, однако эксперт предупредил, что в реальном бою все может быть иначе.

После тира оружие испытали в условиях, приближенных к реальности. Автоматы намочили и на полчаса уронили в густой снег при температуре около минус шести градусов по Цельсию.

АК-12 успешно произвел несколько выстрелов, а у М4 замерз затвор, и стрелку пришлось стучать винтовкой по столу, чтобы зарядить ее. Не получилось и с первой попытки отстегнуть магазин — он примерз. Сменный магазин не удалось зафиксировать, так как кнопка для его фиксации замерзла и не нажималась.

В конце видеоролика эксперт концерна проверил кучность стрельбы обоих представленных образцов. Она оказалась схожей.

АК-12 калибра 5,45 миллиметра концерн "Калашников" разработал в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных. Автомат приняли на вооружение в конце прошлого года. АК-12 позиционируют как новую платформу, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского.