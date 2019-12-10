Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Руководителя колледжа в Руководителя колледжа в Одессе , где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в служебной халатности, сообщил во вторник начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар , сообщалось о 12 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара и поручил доложить о результатах до 20 декабря.

"Подозрение одно уже сообщили руководителю колледжа, по служебной халатности. Безусловно, есть другие фигуранты, следствие продолжается", - сказал Бех на брифинге по итогам первого заседания правительственной комиссии по расследованию пожара в Одессе.

По его словам, продолжается осмотр места происшествия. Также Бех сообщил, что у следствия появилась третья версия пожара - неосторожное обращение с огнем.

Представитель ведомства также рассказал, что полицейские проанализировали видеозаписи с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от колледжа, и установили, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа. "Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы определения степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших", - цитирует Беха пресс-служба МВД.