Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар, сообщалось о 12 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара и поручил доложить о результатах до 20 декабря.
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"Подозрение одно уже сообщили руководителю колледжа, по служебной халатности. Безусловно, есть другие фигуранты, следствие продолжается", - сказал Бех на брифинге по итогам первого заседания правительственной комиссии по расследованию пожара в Одессе.
По его словам, продолжается осмотр места происшествия. Также Бех сообщил, что у следствия появилась третья версия пожара - неосторожное обращение с огнем.
Представитель ведомства также рассказал, что полицейские проанализировали видеозаписи с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от колледжа, и установили, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа. "Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы определения степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших", - цитирует Беха пресс-служба МВД.
Он добавил, что правоохранители изъяли документацию по пожарной безопасности в учебном заведении. По данным Беха, автоматическая противопожарная система в здании отсутствовала, а оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия кнопки устаревшей сигнализации "Ревун" на первом этаже. Также, по его словам, полиция нашла огнетушители только под кроватью коменданта.
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