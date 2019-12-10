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Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности
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РИА Новости

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

14:35 10.12.2019 (обновлено: 15:36 10.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Руководителя колледжа в Одессе, где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в служебной халатности, сообщил во вторник начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар, сообщалось о 12 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара и поручил доложить о результатах до 20 декабря.
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"Подозрение одно уже сообщили руководителю колледжа, по служебной халатности. Безусловно, есть другие фигуранты, следствие продолжается", - сказал Бех на брифинге по итогам первого заседания правительственной комиссии по расследованию пожара в Одессе.
По его словам, продолжается осмотр места происшествия. Также Бех сообщил, что у следствия появилась третья версия пожара - неосторожное обращение с огнем.
Представитель ведомства также рассказал, что полицейские проанализировали видеозаписи с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от колледжа, и установили, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа. "Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы определения степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших", - цитирует Беха пресс-служба МВД.
Он добавил, что правоохранители изъяли документацию по пожарной безопасности в учебном заведении. По данным Беха, автоматическая противопожарная система в здании отсутствовала, а оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия кнопки устаревшей сигнализации "Ревун" на первом этаже. Также, по его словам, полиция нашла огнетушители только под кроватью коменданта.
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Пожар в одесском колледжеВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
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