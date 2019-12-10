Лужков сделал много хорошего для Большого театра, заявил Урин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сказал РИА Новости, что Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сказал РИА Новости, что Юрий Лужков сделал очень много хорошего для театра.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"У меня самые теплые человеческие воспоминания о Юрии Михайловиче Лужкове. Он много сделал для театра. И в моей жизни, когда я работал в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, он очень много и серьезно помогал и финансового и организационно", - сказал Урин.

По его словам, Лужков принял решение о реконструкции Большого театра в сложное время.

"И в 90-е годы, в такое сложное и трудное время, он принял решение о реконструкции театра, следил за этим, участвовал в этом. В этом здании, которое сегодня существует в Москве, заложено много идей Юрия Михайловича", - отметил гендиректор ГАБТ.

Урин подчеркнул, что вспоминает Лужкова в связи со своей работой в Союзе театральных деятелей.