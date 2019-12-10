Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до трех человек

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области, где также погибли пять человек, увеличилось до трех, все они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 11.30 мск на 622 километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Как сообщал ранее РИА Новости представитель экстренных служб региона, травмы, по предварительным данным, получили водитель ВАЗ-2110 и еще один пассажир микроавтобуса.
"В Борисоглебскую больницу были доставлены трое пострадавших: водитель легкового автомобиля, пассажир, а также пассажир автобуса. Все они в травматологии, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
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