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Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до трех человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до трех человек

14:29 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области, где также погибли пять человек, увеличилось до трех, все они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 11.30 мск на 622 километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 11:45
В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Как сообщал ранее РИА Новости представитель экстренных служб региона, травмы, по предварительным данным, получили водитель ВАЗ-2110 и еще один пассажир микроавтобуса.
"В Борисоглебскую больницу были доставлены трое пострадавших: водитель легкового автомобиля, пассажир, а также пассажир автобуса. Все они в травматологии, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
Людмила Глушко
Вчера, 10:21
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