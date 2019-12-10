Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до трех человек

Авария произошла в 11.30 мск на 622 километре автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе. По данным полиции, микроавтобус Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого микроавтобус врезался в автомобиль ВАЗ-2110.