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Депутат Белик предложил увековечить имя Лужкова в Севастополе
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РИА Новости

Депутат Белик предложил увековечить имя Лужкова в Севастополе

14:55 10.12.2019
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© РИА Новости / Игорь МихалевМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Игорь Михалев
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что считает необходимым увековечить имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Севастополе, установив ему памятник или присвоив звание почетного гражданина.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Мы должны увековечить имя Юрия Михайловича Лужкова в Севастополе. Необходимо или установить ему памятник, или присвоить звание почетного гражданина Севастополя", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат отметил, что Лужков "всегда любил Севастополь" и поддерживал в период, когда город находился в составе Украины. Он добавил, что по его инициативе депутаты Севастопольского горсовета ранее предлагали присвоить Лужкову звание почетного гражданина Севастополя. Однако тогда эта идея не была поддержана. Сегодня необходимо вернуться к этому вопросу, отметил Белик.
Лужков в 2008 году был объявлен на Украине персоной нон грата, в частности из-за того, что он призывал добиться возвращения Севастополя России через международный суд. В 2010 году это решение было отменено.
Подробнее о Юрии Лужкове читайте в справке РИА Новости >>
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Умер Юрий ЛужковДмитрий БеликГосдума РФЮрий ЛужковСевастопольРоссияОбщество
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