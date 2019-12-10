Депутат Белик предложил увековечить имя Лужкова в Севастополе

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что считает необходимым увековечить имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Севастополе, установив ему памятник или присвоив звание почетного гражданина.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы должны увековечить имя Юрия Михайловича Лужкова в Севастополе. Необходимо или установить ему памятник, или присвоить звание почетного гражданина Севастополя", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат отметил, что Лужков "всегда любил Севастополь" и поддерживал в период, когда город находился в составе Украины. Он добавил, что по его инициативе депутаты Севастопольского горсовета ранее предлагали присвоить Лужкову звание почетного гражданина Севастополя. Однако тогда эта идея не была поддержана. Сегодня необходимо вернуться к этому вопросу, отметил Белик.
Лужков в 2008 году был объявлен на Украине персоной нон грата, в частности из-за того, что он призывал добиться возвращения Севастополя России через международный суд. В 2010 году это решение было отменено.
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