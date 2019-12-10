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В России начались крупные учения МЧС на транспорте
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РИА Новости

В России начались крупные учения МЧС на транспорте

14:26 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крупные учения МЧС на транспорте начались в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, ими руководит глава ведомства Евгений Зиничев.
"Поскольку это первые учения такого рода, я бы их назвал исследовательскими. Наша задача здесь - выявить проблемы в алгоритмах наших совместных действий", - сказал Зиничев подчиненным на селекторном совещании.
Учения проходят в два этапа на шести учебных точках в разных регионах, в том числе в московском аэропорту "Шереметьево", на участке федеральной трассы М-11 Москва - Петербург в Тверской области и в морском порту Новороссийска.
На второй день учений, 11 декабря, в "Шереметьево" планируется отработать аварийную посадку с последующим пожаром пассажирского самолета Boeing 747-400, на борту которого вместе с экипажем будут находиться 432 человека. К ликвидации последствий этого происшествия будут привлечены 170 человек и 69 единиц техники.
Сотрудники МЧС
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В этот же день на 386-м километре М-11 в населенном пункте Лыкошино "столкнутся" пассажирский автобус, грузовик и два легковых автомобиля. Длина пробки, в которую попадут более 1 тысячи легковых автомобилей, 210 грузовых машин и пять междугородних автобусов, составит семь километров в каждую сторону.
В новороссийском морском торговом порту будет отработано столкновение нефтеналивного танкера с контейнеровозом с разливом 25 тонн нефти и последующим пожаром. Демонстрационную часть этого учения будут обеспечивать 161 человек, 14 единиц техники, 15 морских судов, а также вертолет Ми-8.
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Евгений ЗиничевBoeing 747Ми-8МЧС РФНовороссийскТверская областьРоссияПроисшествия
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