В России начались крупные учения МЧС на транспорте

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крупные учения Крупные учения МЧС на транспорте начались в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, ими руководит глава ведомства Евгений Зиничев.

"Поскольку это первые учения такого рода, я бы их назвал исследовательскими. Наша задача здесь - выявить проблемы в алгоритмах наших совместных действий", - сказал Зиничев подчиненным на селекторном совещании.

Учения проходят в два этапа на шести учебных точках в разных регионах, в том числе в московском аэропорту "Шереметьево", на участке федеральной трассы М-11 Москва - Петербург в Тверской области и в морском порту Новороссийска.

На второй день учений, 11 декабря, в "Шереметьево" планируется отработать аварийную посадку с последующим пожаром пассажирского самолета Boeing 747-400, на борту которого вместе с экипажем будут находиться 432 человека. К ликвидации последствий этого происшествия будут привлечены 170 человек и 69 единиц техники.

В этот же день на 386-м километре М-11 в населенном пункте Лыкошино "столкнутся" пассажирский автобус, грузовик и два легковых автомобиля. Длина пробки, в которую попадут более 1 тысячи легковых автомобилей, 210 грузовых машин и пять междугородних автобусов, составит семь километров в каждую сторону.