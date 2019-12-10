Молдавия продлит контракт с "Газпромом" после переговоров с Украиной

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Молдавия продлит контракт с "Газпромом" до конца декабря, сделано это будет после переговоров с Украиной по вопросам реверсной поставки газа в случае невозможности транзита "голубого" топлива по привычному маршруту, сообщает пресс-служба министерства экономики.

Министр экономики Анатолий Усатый провел в понедельник заседание с руководителем "Молдовагаз" Вадимом Чебаном, чтобы обсудить вопрос поставок газа в республику после 1 января 2020 года.

"Глава "Молдовагаз" проинформировал, что соглашение о продлении действующего контракта о поставках газа будет подписано до конца декабря после обсуждения условий по оплате услуг по реверсной поставке природного газа через территорию Украины на участке Орловка-Каушаны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы министерства.

Речь идет об альтернативе закупки природного газа на границе с Румынией (Искача) и Украиной (Орловка) для реверса по магистральным сетям трансбалканского коридора. Глава "Молдовагаз" распорядился, чтобы все эти документы были согласованы до 12 декабря.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.