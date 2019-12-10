Москва при Лужкове пережила золотой век культуры, заявила Анита Цой

"При нем – так как я деятель культуры, я могу это сказать, – у нас был золотой век культуры. Процветали театры, музеи, концертные залы, артисты имели возможность себя пробовать в разных жанрах, направлениях. Очень часто приглашали артистов работать в другие города, в другие страны, потому что Москва постоянно с кем-то взаимодействовала, обменивалась культурным опытом. И очень многие из нас побывали и показали свое мастерство в разных уголках мира благодаря правлению Юрия Михайловича", - рассказала Цой, выразив свои соболезнования.