Глава Ульяновской области спрогнозировал объем инвестиций к 2024 году

УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Общий объем инвестиций в основной капитал в Общий объем инвестиций в основной капитал в Ульяновской области к 2024 году должен достичь 129 миллиардов рублей; такую задачу поставил губернатор региона Сергей Морозов, выступая с Инвестиционным посланием на XI бизнес-форуме "Деловой климат в России".

"Мы видим Ульяновскую область к 2030 году как центр экономики знаний. Как регион с критической массой технологических предпринимателей и высокой долей сферы услуг. Модернизация социальной инфраструктуры, городской и сельской среды даст нам возможность повышать качество человеческого капитала и стандартов жизни населения. Для этого мы должны серьёзно увеличить объем инвестиций в основной капитал. Мы установим цели для каждой отрасли экономики и закрепим ключевой показатель эффективности за каждым министерством, включив работу с инвестициями в их приоритеты", - пояснил глава региона.

В частности, губернатор поставил правительству задачу выйти в 2024 году на показатель общего объема инвестиций в основной капитал в 129 миллиардов рублей и нарастить его ежегодный темп роста не менее чем на 5,1%. Доля инвестиций в валовый региональный продукт должна держаться на уровне не менее 28-30%.

Одним из новых инструментов с 2020 года для достижения этой задачи станет индивидуальный план инвестиционного развития Ульяновской области до 2024 года.

"План состоит из трех разделов. Во-первых, это целый блок нормативно-правового регулирования, где указано, какие законодательные нормы мы планируем менять. Второй раздел посвящен закреплению объема инвестиций за каждой отраслью. И третий раздел включает в себя целый список потенциальных и уже реализуемых инвестпроектов. Так, на 2020 год в нем зафиксировано 47 проектов общей стоимостью 24 миллиарда рублей", - прокомментировала выступление главы региона первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.