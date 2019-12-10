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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-10T14:21+0300
https://ria.ru/20191210/1562213705.html
Глава Ульяновской области спрогнозировал объем инвестиций к 2024 году
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РИА Новости

Глава Ульяновской области спрогнозировал объем инвестиций к 2024 году

14:21 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Общий объем инвестиций в основной капитал в Ульяновской области к 2024 году должен достичь 129 миллиардов рублей; такую задачу поставил губернатор региона Сергей Морозов, выступая с Инвестиционным посланием на XI бизнес-форуме "Деловой климат в России".

"Мы видим Ульяновскую область к 2030 году как центр экономики знаний. Как регион с критической массой технологических предпринимателей и высокой долей сферы услуг. Модернизация социальной инфраструктуры, городской и сельской среды даст нам возможность повышать качество человеческого капитала и стандартов жизни населения. Для этого мы должны серьёзно увеличить объем инвестиций в основной капитал. Мы установим цели для каждой отрасли экономики и закрепим ключевой показатель эффективности за каждым министерством, включив работу с инвестициями в их приоритеты", - пояснил глава региона.

В частности, губернатор поставил правительству задачу выйти в 2024 году на показатель общего объема инвестиций в основной капитал в 129 миллиардов рублей и нарастить его ежегодный темп роста не менее чем на 5,1%. Доля инвестиций в валовый региональный продукт должна держаться на уровне не менее 28-30%.
Одним из новых инструментов с 2020 года для достижения этой задачи станет индивидуальный план инвестиционного развития Ульяновской области до 2024 года.
"План состоит из трех разделов. Во-первых, это целый блок нормативно-правового регулирования, где указано, какие законодательные нормы мы планируем менять. Второй раздел посвящен закреплению объема инвестиций за каждой отраслью. И третий раздел включает в себя целый список потенциальных и уже реализуемых инвестпроектов. Так, на 2020 год в нем зафиксировано 47 проектов общей стоимостью 24 миллиарда рублей", - прокомментировала выступление главы региона первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.
Ульяновск. Архивное фото
Вчера, 14:14Ульяновская область
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Согласно плану, к 2024 году объем инвестиций в сельское, лесное хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, торговлю, ЖКХ и утилизацию отходов должен возрасти до 90 миллиардов рублей. В образование, здравоохранение, культуру, спорт и научно-техническую деятельность - до 27 миллиардов рублей, и до 14 миллиардов рублей - в финансовую, страховую, административную, гостиничную и информационную деятельность.
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Ульяновская областьУльяновская областьЭкономика
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