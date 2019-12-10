Медведев призвал упростить закупку нестандартизированного оборудования

ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо упростить порядок закупки нестандартизированного оборудования и не допускать неконтролируемого роста цен.
"Нужно обсудить также предложение по нормативному регулированию, по обновлению его. Во-первых, необходимо упростить порядок закупки не стандартизированного оборудования", - сказал он в ходе заседания правкомиссии по импортозамещению.
Медведев отметил, что есть ряд отраслей, которые не просто применяют новейшие технологии, но применяют такие виды оборудования, которые существуют в единственном экземпляре. "Их изготавливают на заказ, заранее посчитать смету бывает непросто, но и при поставке даже стандартного оборудования может быть такая ситуация, когда его приходится адаптировать под конкретного заказчика. В результате увеличивается сроки, но в отношении этих поставок действуют нормы законодательства о государственных закупках, поэтому нужно подготовить четкое и непротиворечивое регулирование этого вопроса, не создавая возможности, чтобы на такое нестандартизированное оборудование происходил неконтролируемый рост цен", - заключил премьер.