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Медведев призвал упростить закупку нестандартизированного оборудования
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РИА Новости

Медведев призвал упростить закупку нестандартизированного оборудования

14:19 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо упростить порядок закупки нестандартизированного оборудования и не допускать неконтролируемого роста цен.
"Нужно обсудить также предложение по нормативному регулированию, по обновлению его. Во-первых, необходимо упростить порядок закупки не стандартизированного оборудования", - сказал он в ходе заседания правкомиссии по импортозамещению.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
5 декабря, 13:00
Медведев назвал цель импортозамещения в сфере производства лекарств
Медведев отметил, что есть ряд отраслей, которые не просто применяют новейшие технологии, но применяют такие виды оборудования, которые существуют в единственном экземпляре. "Их изготавливают на заказ, заранее посчитать смету бывает непросто, но и при поставке даже стандартного оборудования может быть такая ситуация, когда его приходится адаптировать под конкретного заказчика. В результате увеличивается сроки, но в отношении этих поставок действуют нормы законодательства о государственных закупках, поэтому нужно подготовить четкое и непротиворечивое регулирование этого вопроса, не создавая возможности, чтобы на такое нестандартизированное оборудование происходил неконтролируемый рост цен", - заключил премьер.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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