Медведев призвал упростить закупку нестандартизированного оборудования

Медведев отметил, что есть ряд отраслей, которые не просто применяют новейшие технологии, но применяют такие виды оборудования, которые существуют в единственном экземпляре. "Их изготавливают на заказ, заранее посчитать смету бывает непросто, но и при поставке даже стандартного оборудования может быть такая ситуация, когда его приходится адаптировать под конкретного заказчика. В результате увеличивается сроки, но в отношении этих поставок действуют нормы законодательства о государственных закупках, поэтому нужно подготовить четкое и непротиворечивое регулирование этого вопроса, не создавая возможности, чтобы на такое нестандартизированное оборудование происходил неконтролируемый рост цен", - заключил премьер.