Российские туристы рассказали, новаторы они или консерваторы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Три четверти путешественников из России, принявших участие в опросе туристического сервиса, предпочитают отдыхать в новых городах и странах, а оставшаяся четверть отправляется в знакомые места, сообщает Skyscanner.ru.

Эксперты провели исследование среди более чем тысячи пользователей портала и выяснили, где и как любят проводить отпуск российские туристы.

87 процентов тех, кто предпочитает открывать для себя новые направления, объясняют это желанием узнать мир и получить как можно больше опыта и впечатлений. Почти каждый десятый (девять процентов) считает, что возвращаться в одно и то же место бывает скучно. А оставшиеся четыре процента находятся в поиске идеальной страны для переезда.