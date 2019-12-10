В московском храме опровергли данные о гражданской панихиде по Лужкову

Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Некоторые СМИ при этом сообщили, что семья Лужкова планирует организовать гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя, в возрождении которого он участвовал.