В московском храме опровергли данные о гражданской панихиде по Лужкову

"Не бывает гражданских панихид в храме. В храме бывает либо отпевание, либо церковная панихида", - сказал протоиерей Михаил Рязанцев.
Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.
Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.
В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.
В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.
Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.
Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.
МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.
МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.
Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.
Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.
Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.
Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.
В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.
В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.
Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.
Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.
Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.
Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.
Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.
Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.
Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.
Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.
Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.
Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.
В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.
В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.
Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".
Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".
Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.
Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.
Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.
В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.
Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.
МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.
Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.
Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.
В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.
Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.
Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.
Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.
Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.
Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.
В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.
Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".
Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.