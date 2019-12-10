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АСИ создаст цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти
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РИА Новости

АСИ создаст цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти

14:03 10.12.2019
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© Depositphotos / luminastockКмпьютер
Кмпьютер
© Depositphotos / luminastock
Кмпьютер. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено создать новую цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и органов власти "Мой бизнес", заявила генеральный директор агентства Светлана Чупшева в рамках конференции "100 шагов к благоприятного инвестиционному климату".
Чупшева отметила важность обратной связи, мониторинга общей ситуации на местах со стороны самого бизнеса. По ее словам, необходимо создать "единое окно", куда может обратиться бизнес со своими проблемами и предложениями.
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"АСИ предлагает новый проект для взаимодействия бизнеса с органами власти, для включения бизнеса в формирование комфортной бизнес-среды - цифровую платформу "Мой бизнес". Эта цифровая платформа будет реализована на площадке АСИ со всеми деловыми бизнес-объединениями", - сказала гендиректор агентства.
Она пояснила, что любой предприниматель сможет зарегистрироваться на этой платформе и предлагать свои инициативы по созданию комфортной бизнес-среды в России. Главная задача, отметила Чупшева, отреагировать на все обращения и предложения предпринимателей и воплотить их в жизнь.
"Мы уверены, что эта платформа объединит всех предпринимателей нашей страны и создаст абсолютно новый уникальный механизм обратной связи и улучшения инвестиционного климата", - подчеркнула она.
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Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияЭкономика
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