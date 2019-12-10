АСИ создаст цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти

Чупшева отметила важность обратной связи, мониторинга общей ситуации на местах со стороны самого бизнеса. По ее словам, необходимо создать "единое окно", куда может обратиться бизнес со своими проблемами и предложениями.

"АСИ предлагает новый проект для взаимодействия бизнеса с органами власти, для включения бизнеса в формирование комфортной бизнес-среды - цифровую платформу "Мой бизнес". Эта цифровая платформа будет реализована на площадке АСИ со всеми деловыми бизнес-объединениями", - сказала гендиректор агентства.

Она пояснила, что любой предприниматель сможет зарегистрироваться на этой платформе и предлагать свои инициативы по созданию комфортной бизнес-среды в России. Главная задача, отметила Чупшева, отреагировать на все обращения и предложения предпринимателей и воплотить их в жизнь.