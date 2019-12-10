В Госдуме создадут рабочую группу по противодействию киберсталкингу

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение создать межфракционную рабочую группу для изучения вопроса противодействия назойливому преследованию в сети - киберсталкингу и поручил создать ее автору идеи - депутату Сергею Боярскому (ЕР).

Во вторник на пленарном заседании палаты Боярский выступил с предложением создать такую группу. Он напомнил, что накануне фракция провела круглый стол, где этот вопрос обсуждался с представителями правоохранительных органов, а также с жертвами такого преследования.

"Жертвами преследования часто становятся публичные, знаменитые люди: они первыми обратили внимание на эту проблему, многим из которых годами приходят сообщения об угрозе убийства или расправы... Уважаемый Вячеслав Викторович, мы обращаемся к вам с просьбой о создании межфракционной рабочей группы, которая всесторонне изучит проблему и выйдет на взвешенное предложение по изменению законодательства с тем, чтобы прекратить преследование и моральный террор личности", - обратился Боярский к Володину.

Спикер палаты поддержал предложение.