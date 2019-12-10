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В Госдуме создадут рабочую группу по противодействию киберсталкингу
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РИА Новости

В Госдуме создадут рабочую группу по противодействию киберсталкингу

14:00 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение создать межфракционную рабочую группу для изучения вопроса противодействия назойливому преследованию в сети - киберсталкингу и поручил создать ее автору идеи - депутату Сергею Боярскому (ЕР).
Во вторник на пленарном заседании палаты Боярский выступил с предложением создать такую группу. Он напомнил, что накануне фракция провела круглый стол, где этот вопрос обсуждался с представителями правоохранительных органов, а также с жертвами такого преследования.
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"Жертвами преследования часто становятся публичные, знаменитые люди: они первыми обратили внимание на эту проблему, многим из которых годами приходят сообщения об угрозе убийства или расправы... Уважаемый Вячеслав Викторович, мы обращаемся к вам с просьбой о создании межфракционной рабочей группы, которая всесторонне изучит проблему и выйдет на взвешенное предложение по изменению законодательства с тем, чтобы прекратить преследование и моральный террор личности", - обратился Боярский к Володину.
Спикер палаты поддержал предложение.
"Если вы не возражаете, прозвучало предложение о создании рабочей группы. Давайте мы поручим Сергею Михайловичу Боярскому эту рабочую группу на межфракционном уровне сформировать, учитывая, что он этот вопрос готовил, занимается этой проблемой уже не первый день, знает ее, есть конкретные предложения. После формирования рабочей группы можно будет заслушать ее наработки", - ответил Володин.
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КиберсталкингСергей БоярскийГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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