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В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
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РИА Новости

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

13:58 10.12.2019 (обновлено: 16:32 10.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о госязыке на Украине.
По словам Бужанского, это связано с решением Венецианской комиссии Совета Европы, которая ранее призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.
"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", - написал депутат в Facebook, добавив, что закон "убивает и унижает" украиноязычную литературу.
Бужанский уверен, что отмена закона о языке в действующей редакции "откроет возможность для написания действительно стоящего документа".
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции. Зеленский отметил, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
1 ноября, 16:22
В МИД рассчитывают на адекватную оценку закона Украины о госязыке
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Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По ходу украинцы подцепили вирус адекватности в этой вашей европе. То миротворец прикроют, то это теперь. И это после 1.5 часа общения с Путиным. Я так понимаю, что если они пару дней пообщаются - то статуи Ленину начнут восстанавливать?
10 декабря, 14:08
ШдШампунь для Мозга
21290000
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