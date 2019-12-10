В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", - написал депутат в, добавив, что закон "убивает и унижает" украиноязычную литературу.