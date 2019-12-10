МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила РИА Новости пресс-секретарь действующего столичного градоначальника Гульнара Пенькова.
Ранее сообщалось о кончине экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О дате захоронения родственниками будет сообщено дополнительно", - сказала Пенькова.
По ее словам, по распоряжению мэра Москвы создана правительственная комиссия по организации захоронения Лужкова.