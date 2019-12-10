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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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РИА Новости

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

13:51 10.12.2019 (обновлено: 14:00 10.12.2019)
22222
© РИА Новости / Владимир ПесняЮрий Лужков
Юрий Лужков
© РИА Новости / Владимир Песня
Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила РИА Новости пресс-секретарь действующего столичного градоначальника Гульнара Пенькова.
Ранее сообщалось о кончине экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О дате захоронения родственниками будет сообщено дополнительно", - сказала Пенькова.
По ее словам, по распоряжению мэра Москвы создана правительственная комиссия по организации захоронения Лужкова.
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Гульнара ПеньковаСергей СобянинУмер Юрий ЛужковЮрий ЛужковМоскваОбщество
Популярные комментарии
страна чтит своих героев столько наворовал правнукам правнуков хватит
10 декабря, 14:29
vik sh
4811105
А почему не заграницей или там места не нашлось,мог бы там себе могилку купить.
10 декабря, 14:22
Юрий Сумин
4201005
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