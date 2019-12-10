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Союзное государство
2019-12-10T13:50+0300
https://ria.ru/20191210/1562211723.html
Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг, заявил Рапота
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РИА Новости

Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг, заявил Рапота

13:50 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Александр Натрускин
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия пришли к пониманию, что отмена роуминга необходима, над этим плотно работают министерства связи, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
"Мы пока продвинулись в общем понимании, что это надо делать, потому что когда эту идею выдвинули наши парламентарии, то первое восприятие было больше негативным, чем позитивным. Поскольку это трудно, поскольку это невозможно, поскольку это не нужно. Сейчас уже понимание, что это возможно, что это необходимо, есть, над этим работают министерства связи между собой достаточно плотно", - сказал Рапота на полях научно-практической конференции, посвящённой 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
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Рапота надеется на развитие Союзного государства в следующем году
По его словам, сейчас вопрос упёрся в интересы операторов связи, экономические, бизнес интересы.
"Конечно же, бизнес интересы должны быть учтены. Сейчас попробуем гармонизировть бизнес интересы и интересы граждан. Вот как удастся нашим министерствам это сделать, давайте посмотрим. Но я думаю, что мы должны оптимистично смотреть на решение этого вопроса", - отметил Рапота.
Ранее спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отмечал, что вопрос об отмене роуминга между странами можно решить в 2019 году, и для этого делается все возможное.
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что Россия и Белоруссия завершают согласование мер по отмене роуминга, разногласия остались по двум небольшим вопросам.
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