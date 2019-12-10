Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг, заявил Рапота

"Мы пока продвинулись в общем понимании, что это надо делать, потому что когда эту идею выдвинули наши парламентарии, то первое восприятие было больше негативным, чем позитивным. Поскольку это трудно, поскольку это невозможно, поскольку это не нужно. Сейчас уже понимание, что это возможно, что это необходимо, есть, над этим работают министерства связи между собой достаточно плотно", - сказал Рапота на полях научно-практической конференции, посвящённой 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.