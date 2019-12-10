В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обозначенный в коммюнике "нормандского саммита" (Франция, Германия, РФ и Украина) трехнедельный срок по обмену пленными реален, со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики все уже готово, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой в ходе встречи "нормандской четверки" договоренности провести обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса до конца года.
"Конечно, (это) реальные сроки. С нашей стороны давно уже все готово, украинская сторона тоже прекрасно все понимает и, по нашему мнению, они затягивали (процесс) умышленно на каких-то этапах, потому что все процедуры понятны ... Поэтому три недели - более чем достаточно для того, чтобы прошел обмен", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".