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В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным
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РИА Новости

В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным

13:49 10.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обозначенный в коммюнике "нормандского саммита" (Франция, Германия, РФ и Украина) трехнедельный срок по обмену пленными реален, со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики все уже готово, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой в ходе встречи "нормандской четверки" договоренности провести обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса до конца года.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
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"Конечно, (это) реальные сроки. С нашей стороны давно уже все готово, украинская сторона тоже прекрасно все понимает и, по нашему мнению, они затягивали (процесс) умышленно на каких-то этапах, потому что все процедуры понятны ... Поэтому три недели - более чем достаточно для того, чтобы прошел обмен", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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