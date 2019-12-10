РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:48+0300
https://ria.ru/20191210/1562210913.html
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
https://cdn25.img.ria.ru/images/156003/82/1560038236_0:39:3032:1745_1036x0_80_0_0_6ad610ccc5d497f1e5c07ccd03c79d35.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

13:48 10.12.2019
907
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
"У нас в России уже много лет ведутся разговоры о том, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения... Я против повышения налогов. Государству не удастся пока в ближайшей перспективе взять эти налоги у богатых людей. И целью будет средний класс с небольшими доходами. Бить по среднему классу недопустимо", - сказал Фадеев на международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России".
По его словам, есть тактические и стратегические задачи в части борьбы с неравенством и тактические, традиционные, - это налоги. "В России, как известно, плоская шкала подоходного налога. И у нас принято этим гордиться. В большинстве стран шкала прогрессивная - чем больше доход, тем больше платит гражданин налогов. Вообще социальные государства, таким, каким оно было в 20 веке, невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения. Это такой научный и объективный факт", - пояснил глава Совета.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017
15 апреля, 14:50
Депутат поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
55001046
Обсудить 11
Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Видимо прикинул сколько ему придется "кровных заработанных" в общий котел отдавать и конечно не захотел, своя рубашка ближе к телу, а социальная справедливость, зачем она ему когда он новую яхту не сможет купить.
10 декабря, 14:06
Zakharov Denis
900001
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным
Измерение артериального давления
Ученые открыли еще одну причину, вызывающую гипертонию у молодых людей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
Орешкин заявил о рисках инфляции в России ниже 3% в 2020 году
Здание Государственной думы России
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин призвал сделать работу СПЧ предельно открытой
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме создадут рабочую группу по противодействию киберсталкингу
Стенд госкорпорации Ростех
"Ростех" предложил отменить НДС для производителей электроники
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В московском храме опровергли данные о гражданской панихиде по Лужкову
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг, заявил Рапота
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния