Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
"У нас в России уже много лет ведутся разговоры о том, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения... Я против повышения налогов. Государству не удастся пока в ближайшей перспективе взять эти налоги у богатых людей. И целью будет средний класс с небольшими доходами. Бить по среднему классу недопустимо", - сказал Фадеев на международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России".
По его словам, есть тактические и стратегические задачи в части борьбы с неравенством и тактические, традиционные, - это налоги. "В России, как известно, плоская шкала подоходного налога. И у нас принято этим гордиться. В большинстве стран шкала прогрессивная - чем больше доход, тем больше платит гражданин налогов. Вообще социальные государства, таким, каким оно было в 20 веке, невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения. Это такой научный и объективный факт", - пояснил глава Совета.
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