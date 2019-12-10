Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

"У нас в России уже много лет ведутся разговоры о том, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения... Я против повышения налогов. Государству не удастся пока в ближайшей перспективе взять эти налоги у богатых людей. И целью будет средний класс с небольшими доходами. Бить по среднему классу недопустимо", - сказал Фадеев на международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России".