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Аэропорт Шереметьево вновь проверят после сообщения о минировании
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РИА Новости

Аэропорт Шереметьево вновь проверят после сообщения о минировании

13:47 10.12.2019 (обновлено: 14:13 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево, несколько торговых центров и Российскую таможенную академию проверяют после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступили анонимные сообщения о "минировании" аэропорта Шереметьево, ТЦ "Белая дача" в Котельниках, ТЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Вегас" на 24-м километре МКАД и Российской таможенной академии в Люберцах", - сказал собеседник агентства.
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По его информации, эвакуация пока не требуется. На прошлой неделе Шереметьево и Домодедово уже проверяли по аналогичному поводу.
Волна минирований социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. Письма с угрозами переданы в полицию. В четверг волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока.
Изначально "минеры" в своих письмах требовали перевести на электронный кошелек 120 биткоинов. Сейчас этих требований уже нет.
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