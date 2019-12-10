Суд подтвердил отказ "Почте России" в иске к Судебному департаменту

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В своем иске "Почта России" просила взыскать с ответчика задолженность по госконтракту на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, арбитражным судам и органам судейского сообщества от 28 мая 2018 года.

Как указывал истец, при цене контракта в 2,2 миллиарда рублей компания оказала услуги на 2,3 миллиарда и требует от ответчика выплатить разницу. Арбитражный суд Москвы, однако, пришел к выводу, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, поскольку обязательства сторон исполнены в полном объеме. Как отмечается в решении, изменение цены работ в большую сторону - прямое нарушение публичного порядка исполнения контракта.

Судебный департамент при Верховном суде РФ отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением Верховного суда. "Почта России" в июле 2018 года сообщала на своем сайте, что заключила с ним централизованный госконтракт на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам и органам судейского сообщества.

В сообщении также отмечалось, что департамент - крупнейший потребитель услуг компании: федеральные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год, и это примерно 15% всего объема (460 миллионов почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой "Почтой" ежегодно. До заключения централизованного контракта, как уточнялось в сообщении, оказание услуг "Почты России" судам осуществлялось на основе 400 контрактов, заключенных судами и управлениями Судебного департамента в регионах.