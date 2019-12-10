РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:45+0300
https://ria.ru/20191210/1562210400.html
Суд подтвердил отказ "Почте России" в иске к Судебному департаменту
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:243:2958:1907_1036x0_80_0_0_c8e82f6e0dccd41f7b94f001f00632ff.jpg
РИА Новости

Суд подтвердил отказ "Почте России" в иске к Судебному департаменту

13:45 10.12.2019
523
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, отказавшей "Почте России" во взыскании более 97 миллионов рублей задолженности с Судебного департамента при Верховном суде России.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В своем иске "Почта России" просила взыскать с ответчика задолженность по госконтракту на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, арбитражным судам и органам судейского сообщества от 28 мая 2018 года.
Отделение Почты России
4 декабря, 03:41
"Почта России" начала открывать в своих отделениях аптеки
Как указывал истец, при цене контракта в 2,2 миллиарда рублей компания оказала услуги на 2,3 миллиарда и требует от ответчика выплатить разницу. Арбитражный суд Москвы, однако, пришел к выводу, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, поскольку обязательства сторон исполнены в полном объеме. Как отмечается в решении, изменение цены работ в большую сторону - прямое нарушение публичного порядка исполнения контракта.
Судебный департамент при Верховном суде РФ отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением Верховного суда. "Почта России" в июле 2018 года сообщала на своем сайте, что заключила с ним централизованный госконтракт на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам и органам судейского сообщества.
В сообщении также отмечалось, что департамент - крупнейший потребитель услуг компании: федеральные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год, и это примерно 15% всего объема (460 миллионов почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой "Почтой" ежегодно. До заключения централизованного контракта, как уточнялось в сообщении, оказание услуг "Почты России" судам осуществлялось на основе 400 контрактов, заключенных судами и управлениями Судебного департамента в регионах.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений.
Стенд Почты России во время Российского инвестиционного форума в Сочи. 13 февраля 2019
2 декабря, 09:38
Почта России готова потратить 443 миллиона рублей на рекламу в Сети
040001
Обсудить 0
Девятый арбитражный апелляционный судСудебный департамент при ВС РФПочта РоссииРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
С-130 ВВС Чили
Катастрофы военно-транспортных самолетов в мире в 2015-2019 годах
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде
По делу о стрельбе в Благовещенске арестовали имущество директора ЧОПа
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Биография Юрия Лужкова
Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Российский посол прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Валерий Фадеев
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным
Аброр Азимов в суде
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Кадр из фильма Корона
"Корона", "Барри" и "Дрянь" номинированы на "Золотой глобус"
Здание Государственной думы России
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния