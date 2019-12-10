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Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"
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РИА Новости

Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"

13:42 10.12.2019 (обновлено: 14:08 10.12.2019)
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© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
© Sputnik / Вадим Анцупов
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
"Сошлюсь на официальные заявления российских представителей и в наши дни, согласно которым любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы "аннексированных" территорий являются неприемлемыми. Это же касается требований к нашей стране о выплате неких компенсаций за "советскую оккупацию". Данные темы закрыты раз и навсегда", - сказал он.
По словам посла, "подобные призывы наносят огромный ущерб российско-эстонским межгосударственным отношениям и ставят барьер на пути улучшения их общей атмосферы и продвижения вперед".
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил примерно 1,2 миллиарда евро.
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Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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