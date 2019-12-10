Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров

"Сошлюсь на официальные заявления российских представителей и в наши дни, согласно которым любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы "аннексированных" территорий являются неприемлемыми. Это же касается требований к нашей стране о выплате неких компенсаций за "советскую оккупацию". Данные темы закрыты раз и навсегда", - сказал он.

По словам посла, "подобные призывы наносят огромный ущерб российско-эстонским межгосударственным отношениям и ставят барьер на пути улучшения их общей атмосферы и продвижения вперед".

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил примерно 1,2 миллиарда евро.

Также эстонские власти заявляли, что Россия должна вернуть республике "аннексированные" пять процентов территории.