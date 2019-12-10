Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
"Сошлюсь на официальные заявления российских представителей и в наши дни, согласно которым любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы "аннексированных" территорий являются неприемлемыми. Это же касается требований к нашей стране о выплате неких компенсаций за "советскую оккупацию". Данные темы закрыты раз и навсегда", - сказал он.
По словам посла, "подобные призывы наносят огромный ущерб российско-эстонским межгосударственным отношениям и ставят барьер на пути улучшения их общей атмосферы и продвижения вперед".
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Также эстонские власти заявляли, что Россия должна вернуть республике "аннексированные" пять процентов территории.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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