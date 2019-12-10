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Поклонская назвала Лужкова настоящим русским патриотом
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РИА Новости

Поклонская назвала Лужкова настоящим русским патриотом

13:41 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала экс-мэра Москвы Юрия Лужкова настоящий русским патриотом и гражданином.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
Вчера, 13:06
Юрий Лужков — "жесткий парень в мягкой кепке"
"Умер Юрий Лужков — настоящий русский патриот и гражданин. Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие "записные патриоты" рассказывали, что это невозможно", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
"Такими людьми гордится Россия", - добавила она.
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Умер Юрий ЛужковНаталья ПоклонскаяГосдума РФСергей СобянинЮрий ЛужковКрымОбщество
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