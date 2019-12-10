Поклонская назвала Лужкова настоящим русским патриотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала экс-мэра Москвы Юрия Лужкова настоящий русским патриотом и гражданином.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Умер Юрий Лужков — настоящий русский патриот и гражданин. Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие "записные патриоты" рассказывали, что это невозможно", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
"Такими людьми гордится Россия", - добавила она.