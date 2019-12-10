РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:38+0300
https://ria.ru/20191210/1562210048.html
Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:298:3112:2048_1036x0_80_0_0_4d95b8ececd1fbc2836768818ed14071.jpg
РИА Новости

Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского

13:38 10.12.2019
686
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского использовало те же методы манипуляций, которые были у команды бывшего лидера страны Петра Порошенко, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя итоги "нормандского" саммита.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:50
"Зеленский нас всех услышал". В Раде оценили поведение лидера в Париже
"Есть некоторые элементы разочарования. Украина вновь проявила слабость. Причины могут быть разные, они не совсем должны нас беспокоить. Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано. Украина опять по надуманным причинам смогла выйти только на три участка. Учитывая тот факт, как перед этим предыдущие три участка разводились буквально три года, то здесь мы не очень оптимистично настроены в адрес Украины" , - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
"Что еще отметили для себя - это, наверное, то, что элементы ухода, манипуляций от полноценного выполнения всех обязательств используются командой Зеленского ровно те, которые использовались командой Порошенко. Действительно, новых вариаций не было. Это говорит о том, что прорыва, увы, не случилось. Сейчас говорить о точных сроках наступления мира не приходится. Нам нужно оставаться сильными и, конечно, в первую очередь заботиться о гражданах республик - как Донецкой, так и Луганской. На этом будем делать основной упор", - подчеркнул он.
1500320
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Алексей Пушков
Пушков оценил возможность договора по транзиту газа с Украиной
Встреча лидеров нормандской четверки
В Кремле прокомментировали знакомство Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Переговоры с Киевом по газу продолжатся в ближайшие дни, заявил Миллер
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния