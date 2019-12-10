Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского использовало те же методы манипуляций, которые были у команды бывшего лидера страны Петра Порошенко, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя итоги "нормандского" саммита.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины.
"Есть некоторые элементы разочарования. Украина вновь проявила слабость. Причины могут быть разные, они не совсем должны нас беспокоить. Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано. Украина опять по надуманным причинам смогла выйти только на три участка. Учитывая тот факт, как перед этим предыдущие три участка разводились буквально три года, то здесь мы не очень оптимистично настроены в адрес Украины" , - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
"Что еще отметили для себя - это, наверное, то, что элементы ухода, манипуляций от полноценного выполнения всех обязательств используются командой Зеленского ровно те, которые использовались командой Порошенко. Действительно, новых вариаций не было. Это говорит о том, что прорыва, увы, не случилось. Сейчас говорить о точных сроках наступления мира не приходится. Нам нужно оставаться сильными и, конечно, в первую очередь заботиться о гражданах республик - как Донецкой, так и Луганской. На этом будем делать основной упор", - подчеркнул он.