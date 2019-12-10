Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины.

"Что еще отметили для себя - это, наверное, то, что элементы ухода, манипуляций от полноценного выполнения всех обязательств используются командой Зеленского ровно те, которые использовались командой Порошенко. Действительно, новых вариаций не было. Это говорит о том, что прорыва, увы, не случилось. Сейчас говорить о точных сроках наступления мира не приходится. Нам нужно оставаться сильными и, конечно, в первую очередь заботиться о гражданах республик - как Донецкой, так и Луганской. На этом будем делать основной упор", - подчеркнул он.