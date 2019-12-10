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Источник: запуск "Глонасс-М" перенесли из-за замечания к ракете
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РИА Новости

Источник: запуск "Глонасс-М" перенесли из-за замечания к ракете

13:36 10.12.2019 (обновлено: 13:39 10.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата
Сборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Планировавшийся во вторник с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя ракеты-носителя "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" отложен из-за некоего замечания к ракете, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк намечался на сегодня.
"Пуск отложен из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
По его словам, специалистам предстоит выяснить, связано ли это замечание с самой ступенью или с работой систем стартового комплекса.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
Ранее еще один источник агентства в отрасли рассказал, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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