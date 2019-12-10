Лужков каждый год открывал по театру, напомнил Калягин

"Сказать, что он тонко разбирался в театре - нет, но он очень помогал! Он любил театральную интеллигенцию, любил творческую интеллигенцию. Окружал себя этими людьми, рос с ними, учился у них. Безусловно, имел своих богов в этом искусстве. И действительно, каждый год в Москве строил театры, каждый год", - сказал Калягин во время форума СТД "Российский театр - XXI век. Новый взгляд".