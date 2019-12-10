Лужков многое сделал для благоустройства Москвы, заявил Миронов

"Ушел из жизни Юрий Лужков – человек, в течение 18 лет занимавший пост мэра российской столицы. Работу Юрия Михайловича на этом ответственном посту многие оценивали неоднозначно. Тем не менее, следует признать, что за годы работы он многое сделал для благоустройства и развития российской столицы", - сказал Миронов журналистам.