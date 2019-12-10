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Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
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РИА Новости

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

13:29 10.12.2019 (обновлено: 14:02 10.12.2019)
15710
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Это позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев.
Комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.
Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация начала соответствующие эксперименты и к 2020 году запустит процесс отмены. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего пять процентов переводов, остальные 95% бесплатны.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
29 ноября, 10:32
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Госдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не между банкамИ, а между банКОМ, потому что этим занимается только Сбербанк
10 декабря, 13:50
feduleev
5900000
Именно. Почему-то с тинька на сбер между регионами без комиссии, а со сбера на сбер с комиссией. Зато в новости так, как будто сбербанк первый отменит эту комиссию и уже ДАЖЕ начал это делать.
10 декабря, 14:07
KDKirill Dmitrienko
3320000
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