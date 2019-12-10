Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

Это позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев.

Комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.

Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация начала соответствующие эксперименты и к 2020 году запустит процесс отмены. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего пять процентов переводов, остальные 95% бесплатны.