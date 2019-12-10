Ястржембский заявил, что Лужков был самобытным человеком

"Прежде всего, хочу сказать, что Юрий Михайлович (Лужков) был очень самобытный, яркий, колоритный человек, с которым интересно было и работать, и общаться. И в 90-е годы, и в начале нынешнего века он был одним из наиболее, наверное, таких "турбулентных" политиков в российской действительности", - рассказал Ястржембский РИА Новости.