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В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек
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РИА Новости

В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек

13:17 10.12.2019
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© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANNИзвержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANN
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
9 декабря, 09:09
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Как сообщает издание, скончался один из пострадавших, который ранее был доставлен на лечение в больницу в Окленде.
Представитель минздрава Новой Зеландии Пит Уотсон в ходе пресс-конференции во вторник отметил, что многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Он предположил, что некоторые из пострадавших могут не выжить.
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Вчера, 09:03
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
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