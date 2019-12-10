В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек

Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Представитель минздрава Новой Зеландии Пит Уотсон в ходе пресс-конференции во вторник отметил, что многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Он предположил, что некоторые из пострадавших могут не выжить.