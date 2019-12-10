В Якутске задержали члена отряда "шамана" Габышева, заявил адвокат

"Днем мне позвонила Ольга Тимофеева (другой адвокат "шамана") и сообщила, что сотрудники УФСБ задержали Евгения Ростокина (Ворона, жителя Орегбурга) и повезли в управление. На каком основании задержали, мне неизвестно. Наверное, будут допрашивать. Она сказала, что Ростокину нужен адвокат. Я обзвонил пятерых знакомых адвокатов, но никто не пожелал взяться за это дело", - сказал Андреев.