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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-12-10T19:02+0300
https://ria.ru/20191210/1562208255.html
Подкаст "Это надолго": как выйти из декрета и преуспеть
https://cdn21.img.ria.ru/images/156220/80/1562208042_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_38a1b76de7c9e352992b72ef36d5f5ad.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как выйти из декрета и преуспеть

13:15 10.12.2019 (обновлено: 19:02 10.12.2019)
42
Это надолго
Подкаст «Это надолго»: как выйти из декрета и преуспеть
Вчера, 13:15
Долгий декретный отпуск обнуляет карьеру. Работодатели часто даже не рассматривают на позиции мам с маленькими детьми. Но иногда декрет "выбрасывает" на совершенно другой карьерный уровень. Вынужденная перезагрузка открывает новые возможности и деньги. Как после декрета остаться востребованной и как трудовой кодекс защитит права молодой матери?
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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как выстроить разговор с работодателем, если у вас маленький ребёнок, но вы очень хотите выйти на работу. Уже завтра.
Как трудовой кодекс защищает мам после декрета? Сколько можно провести в декрете, чтобы не обесцениться профессионально? Чем заняться, если надоели "мамские" будни?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают ведущего менеджера по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре HeadHunter Александру Гомозову, которая сама недавно вышла из декрета.
Эпизод подготовлен в партнёрстве с порталом HeadHunter.
Начните бесплатный онлайн-марафон "Нежелезная леди", если не знаете, как совмещать роли жены, мамы и в тоже время хотите реализоваться в профессии.
3:00 правда ли, что декрет – лучшее время для "перезагрузки" карьеры
4:35 как работодатели относятся к мамам с маленькими детьми (даже если теперь она крутой тайм-менеджер)
6:15 как трудовой кодекс защищает мам после декрета, и на что они могут рассчитывать
9:30 как долго можно оставаться в декрете, чтобы не обесцениться на рынке
10:45 кем работать в декрете
12:15 в каких российских компаниях можно работать удаленно
13:05 какие привлекательные для работодателя навыки получает женщина в декрете
16:00 как маме быстрее адаптироваться к работе
18:15 что сказать на собеседовании
19:20 какие моменты нужно сразу обговорить с работодателем
20:45 кто может помочь с резюме
22:30 как определится, чем теперь заниматься
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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